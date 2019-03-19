В Нижегородской области женщина заказала убийство супруга за 30 тысяч рублей





В ходе проведения следствия появилась версия, что ночью, 12 января 2017 года, два парня 17-ти и 18-ти лет пришли к дому, где проживал супруг их знакомой. Они активировали сигнализацию автомобиля мужчины, чтоб выманить того из дома, после чего один схватил жертву, а другой наносил удары ножом по телу и голове, желая получить обещанные 30 000 рублей от его жены. От полученных травм потерпевший умер на месте. Судмедэксперты зафиксировали на его теле 12 ножевых ранений.Областная прокуратура утвердила обвинительное заключение, теперь злоумышленников ждет до 20 лет лишения свободы.