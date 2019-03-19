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Андрей Губин бросил работу ради поездки с возлюбленной в Таиланд

Андрей Губин бросил работу над новым треком ради поездки с возлюбленной в Таиланд. Продюсер артиста признался, что творчество его больше не интересует.
Андрей Губин бросил работу ради поездки с возлюбленной в Таиланд

О жизни Губина в Таиланде рассказали туристы, узнающие его на улицах курортных городов. Один из приезжих россиян поселился в отель вместе с новой любовью звезды 90-х - молодой блондинкой. Сам певец живёт в другой гостинице, но постоянно заезжает за подругой на велосипеде. Время от времени пара устраивает пробежку возле океана.

Познакомился с пассией Губин в Уфе. Новым знакомым он рассказал о небольшой аварии на байке, в которую попал, пока ездил по провинции. Поклонники не замечают в знаменитости никаких отклонений: тот общителен и дружелюбен, и даже соглашается на фото.

Тем не менее, сам Губин заявлял, что страдает тяжёлыми спазмами глаз и мышц лица, а его здоровье оставляет желать лучшего. С продюсером Тарасом Ващишиным артист на связь не выходит и записывать новые песни для поклонников окончательно передумал.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:45

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