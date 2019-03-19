Ученые: Люди могут чувствовать магнитное поле Земли





Пчелы, птицы, летучие мыши, киты, черепахи, лосось и угри, как известно, перемещаются, ощущая геомагнитное поле. Исследователи пришли к выводу, что люди тоже имеют некоторые сенсоры, реагирующие на его изменения, однако убедительных доказательств до последнего времени не существовало."Аристотель описал пять основных чувств как зрение, слух, вкус, обоняние и осязание", - говорит Джозеф Киршвинк, один из авторов нового исследования. "Однако он не рассматривал гравитацию, температуру, боль, равновесие и некоторые другие внутренние стимулы, которые, как мы теперь знаем, являются частью нервной системы человека. Наши предки охарактеризовали реакции на изменения геомагнитного поля как шестое чувство".Ученые провели исследование с участием 34 добровольцев. Их помещали в тихой темной комнате для чистоты эксперимента. Исследователи включали магнитные поля и вращали их по комнате, наблюдая за волнами мозга испытуемых. У большинства подопытных после этого концентрация альфа-излучения упала на 60%, что является свидетельством реакции на магнитные поля.