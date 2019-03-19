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Ученые: Люди могут чувствовать магнитное поле Земли
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Ученые: Люди могут чувствовать магнитное поле Земли

Магниторецепция, или способность ощущать магнитное поле Земли, появляется во всем животном мире, но принято считать, что люди не обладают этой способностью. Новое исследование ученых из Калифорнийского технологического института обнаружило изменения в волновой активности человеческого мозга, которые, по-видимому, являются реакцией на изменение магнитного поля.
Ученые: Люди могут чувствовать магнитное поле Земли

Пчелы, птицы, летучие мыши, киты, черепахи, лосось и угри, как известно, перемещаются, ощущая геомагнитное поле. Исследователи пришли к выводу, что люди тоже имеют некоторые сенсоры, реагирующие на его изменения, однако убедительных доказательств до последнего времени не существовало.

"Аристотель описал пять основных чувств как зрение, слух, вкус, обоняние и осязание", - говорит Джозеф Киршвинк, один из авторов нового исследования. "Однако он не рассматривал гравитацию, температуру, боль, равновесие и некоторые другие внутренние стимулы, которые, как мы теперь знаем, являются частью нервной системы человека. Наши предки охарактеризовали реакции на изменения геомагнитного поля как шестое чувство".

Ученые провели исследование с участием 34 добровольцев. Их помещали в тихой темной комнате для чистоты эксперимента. Исследователи включали магнитные поля и вращали их по комнате, наблюдая за волнами мозга испытуемых. У большинства подопытных после этого концентрация альфа-излучения упала на 60%, что является свидетельством реакции на магнитные поля.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 10:43

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