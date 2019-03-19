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Ученые: Алкоголь может быть опасен для непьющих людей

В Институте исследований терапии в Баварии ученые обнаружили, что употребление алкоголя может быть опасным для непьющих людей. Это относится к насилию и ДТП, совершаемых в нетрезвом состоянии.
Ученые: Алкоголь может быть опасен для непьющих людей

Как рассказал один из авторов исследования, Людвиг Краус, в рамках проекта были изучены наиболее серьезные и распространенные последствия злоупотребления спиртного для других людей. Речь идет об алкогольном синдроме плода - 2930 летальных исходов, смертельных авариях - 1214 случаев и убийствах, содеянных пьяными гражданами - 55 смертей. По словам доктора Крауса, данные оценки нельзя назвать прямо сопоставимыми, но результаты подтверждают: алкоголь значительно повышает риск гибели других людей.

Ученые узнали, какие последствия несет эта опасная привычка во время беременности для ребенка и матери. Статистика позволила определить количество инцидентов, случившихся из-за употребления спиртного.

Ограничение сбыта алкогольной продукции и политика ценообразования являются крайне непопулярными, - констатирует Людвиг Краус. Меры, предпринимаемые для защиты людей из группы риска, включая женщин детородного возраста и участников дорожного движения, позволят максимально уменьшить риск для третьих лиц и самого любителя крепких напитков, - заключил эксперт.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:12

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