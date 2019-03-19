АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Люди могут чувствовать магнитное поле Земли
EUR 73.36 USD 64.67
Курс валют на 19.03.2019

Роман Гриценко признался, что вернулся на «Дом-2» только из-за Ирины Пинчук

Вновь пришедший в Периметр скандально-известной телестройки «Дом-2» Роман Гриценко назвал истинную причину, из-за которой он на самом деле решил вернуться на проект.
Роман Гриценко признался, что вернулся на «Дом-2» только из-за Ирины Пинчук

По словам Романа, если бы на реалити-шоу не было Ирины Пинчук, он бы никогда больше не переступил порог Поляны.

Не секрет, что Гриценко в третий раз стал полноправным участником телепроекта «Дом-2». Молодой человек вернулся в Периметр с единой целью – продемонстрировать телезрителям, как он умеет строить любовь и отношения.

Сразу же Роман решил указать и на то, что больше не влюблен в новоявленную российскую исполнительницу Ольгу Бузову, ведь в его сердце теперь абсолютно другая девушка.
Роман Гриценко признался, что вернулся на «Дом-2» только из-за Ирины Пинчук

«Если бы не было Иры, я не вернулся бы..», - подчеркнул Гриценко.

Нужно отметить, что Роман не стал жаловаться на плохую жизнь вне Периметра, ведь, по его словам, там у него есть «страховка» в лице его «отца – супергероя», который является для него опорой и тем самым плечом.

«Хотя я никак от него не завишу..», - заявил Роман.

Роман Гриценко признался, что вернулся на «Дом-2» только из-за Ирины Пинчук

Гриценко раньше думал, что вернуться на реалити-шоу «Дом-2» на самом деле очень сложно, однако сейчас понял, что нужно просто «легче» относиться ко всему этому. И так как ему всего 23 года, а не 30 лет, он решил в очередной раз попытать свою удачу.

К слову, Ирину Пинчук очень радуют подобные признания потенциального возлюбленного, ведь она так давно мечтает построить крепкие и продолжительные отношения.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:50

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь
Андрей Губин бросил работу ради поездки
Эксперты Autobild сравнили новую LADA
Кот-таксист из Харькова стал звездой
В Нижегородской области женщина
Ученые: Алкоголь может быть опасен для
Актер «Кадетства» Александр Никулин
Складной Apple iPhone представлен на
Роман Гриценко признался, что вернулся
Ученые: Люди могут чувствовать
Меган Маркл появилась на крестинах
В App Store появилась мобильная игра по
Volkswagen планирует выпустить
Ксения Бородина опять решила накормить
Подруга Юлии Началовой рассказала, что
Муж Собчак Максим Виторган сообщил, что
Представлен диалоговый сенсорный экран
Юлия Щеглова и Майя Донцова заключили
"Мамы с нами больше нет": Бывший муж
Врач перечислил шесть признаков
«Петь буду»: Отец Юлии Началовой
Модернизованный кроссовер Honda XR-V
Режиссер фильма "Весна на Заречной
PR-менеджер Юлии Началовой: Вопрос с
Land Rover Defender оснастят силовыми
Певица МакSим призналась, что ей было
Samsung запатентовала смартфон с гибким
Меган Маркл призналась в любви своему
Ученые: На дне океанов обнаружены
Актриса Ирина Пегова опубликовала
Просмотреть все новости