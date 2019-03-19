Роман Гриценко признался, что вернулся на «Дом-2» только из-за Ирины Пинчук

«Если бы не было Иры, я не вернулся бы..», - подчеркнул Гриценко.

«Хотя я никак от него не завишу..», - заявил Роман.





По словам Романа, если бы на реалити-шоу не было Ирины Пинчук, он бы никогда больше не переступил порог Поляны.Не секрет, что Гриценко в третий раз стал полноправным участником телепроекта «Дом-2». Молодой человек вернулся в Периметр с единой целью – продемонстрировать телезрителям, как он умеет строить любовь и отношения.Сразу же Роман решил указать и на то, что больше не влюблен в новоявленную российскую исполнительницу Ольгу Бузову, ведь в его сердце теперь абсолютно другая девушка.Нужно отметить, что Роман не стал жаловаться на плохую жизнь вне Периметра, ведь, по его словам, там у него есть «страховка» в лице его «отца – супергероя», который является для него опорой и тем самым плечом.Гриценко раньше думал, что вернуться на реалити-шоу «Дом-2» на самом деле очень сложно, однако сейчас понял, что нужно просто «легче» относиться ко всему этому. И так как ему всего 23 года, а не 30 лет, он решил в очередной раз попытать свою удачу.К слову, Ирину Пинчук очень радуют подобные признания потенциального возлюбленного, ведь она так давно мечтает построить крепкие и продолжительные отношения.