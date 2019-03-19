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Складной Apple iPhone представлен на видео

В Сети представлено видео, демонстрирующее складной смартфон компании Apple. Купертиновцы могут презентовать свой новый iPhone в 2020 году.
Складной Apple iPhone представлен на видео

Корпорация Apple, согласно отчетам корейской фирмы CGS-CIMB Group, одна из последних представит складной девайс. Представители «яблочной» компании, получившей патент на такой гаджет, не уточняют сроки его реализации. Дизайнер Антонио Де Роса представил свою концепцию складывающегося смартфона под предварительным названием iPhone X Fold. Аппарат, в отличие от Galaxy Fold с 4,6-дюймовым экраном и толстой окантовкой, получит 6,6-дюймовый дисплей, занимающий чуть больше 93% передней панели.
Складной Apple iPhone представлен на видео

В открытом виде девайс превращается в планшет, обладающий 8,3-дюймовым AMOLED-сенсором в соотношении к корпусу в 96,8% с отверстиями в верхней правой зоне для двух фронтальных камер. В левой части тыльной панели имеется три съемочных модуля. Поставлять для Apple гибкие экраны, согласно слухам, может Samsung. Не так давно «яблочная» корпорация запатентовала технологию подогрева дисплея при низких температурах.

В 2019 году, по ожиданиям экспертов, ряд производителей, включая Huawei, Samsung, TCL, Oppo, представят на рынке свои складные Android-устройства. Сравнительно высокая стоимость таких гаджетов, обладающих стандартными техническими характеристиками, не позволит им сразу же стать популярными.



 
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Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:53

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