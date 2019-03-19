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Меган Маркл появилась на крестинах правнучки королевы Великобритании в наряде в стиле Жаклин Кеннеди

Меган Маркл появилась на крестинах правнучки королевы Великобритании одетой в стиле Жаклин Кеннеди. Классическое пальто герцогиня приобрела в секонд-хэнде.
Меган Маркл появилась на крестинах правнучки королевы Великобритании в наряде в стиле Жаклин Кеннеди

Папарацци получили снимки беременной Меган Маркл с крещения маленькой правнучки королевы Елизаветы II. Принц Гарри удостоился чести стать крёстным отцом. Супруга, как всегда, сопровождала мужа и для очередного выхода подобрала себе наряд в стиле Жаклин Кеннеди. Когда-то жена бывшего американского президента тоже появлялась на публике в пальто Dior в стиле 50-х годов.

Первая леди надевала его на последних сроках беременности в 1960 году после победы мужа на выборах. Своё пальто Маркл нашла в секонд-хэнде класса люкс William Vintage.

До этого герцогиня Сассекская уже прибегала к стилю Кеннеди, подобрав себе элегантную шляпку-ток. Отметим, что вскоре Маркл полностью откажется от публичных выходов, поскольку уделит всё время подготовке к родам.

Инсайдеры сообщили, что в планах американки ещё одна вечеринка, как и прошедшая в Нью-Йорке baby shower. Пригласив 20 гостей, герцогиня потратила 466 тысяч долларов, после чего Елизавета II решила приставить для контроля Маркл группу секретарей.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:42

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