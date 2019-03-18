АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Цена и качество: Назван ТОП-5 лучших 10-дюймовых планшетов на 2019 год
EUR 74.07 USD 65.42
Курс валют на 16.03.2019

Актриса Наталья Рудова показала сексуальный пляжный снимок с пляжа на Мальдивах

Одна из самых сексуальных актрис России Наталья Рудова порадовала поклонников пикантным снимком из отпуска на Мальдивах. Полуобнаженная знаменитость предстала в мини-бикини, лежа на золотом пляже.
Актриса Наталья Рудова показала сексуальный пляжный снимок с пляжа на Мальдивах

На фото загоревшая Наталья Рудова в сексуальном купальнике лежит на пляже во время прилива, формы звезды омывает голубой океан. Фигуру знаменитость решила подчеркнуть черным миниатюрным купальником, едва заметным в кадре.

В описании к посту Наталья Рудова отметила, что люди были созданы для любви, а вещи - для использования. Сейчас мир находится в хаосе, так как все происходит наоборот. Цитату актриса взяла из книги Джона Грина "В поисках Аляски".

Поклонники в очередной раз восхитились красотой Натальи Рудовой, а также отметили, что она явялется не только прекрасной, но и умной и чуткой женщиной.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 21:51

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Юлия Началова перед смертью мечтала о
Эксперты назвали избавляющие от вздутия
Кабриолет и купе Bentley Continental GT
Актриса Наталья Рудова показала
"Папины дочки": Оксана Самойлова
В Москве по неизвестной причине умер
«Юная Орнелла Мути»: Алеся Кафельникова
В Москве 17-летний подросток выжил
Продюсер проекта «Последний герой»
Крымский завод «Море» вновь заработал
Эксперты поделились секретами успеха
Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов
Ксения Собчак возмущена рассуждениями
Ксения Бородина публично ответила
В Сети продолжают обсуждать, почему
В Саратове мужчина погиб после падения
В Подмосковье подросток выжил после
Apple неожиданно выпустила новые iPad
Цена и качество: Назван ТОП-5 лучших
Ольга Бузова раскрыла настоящее имя и
Финалистка «Битвы экстрасенсов»
США стремятся переломить ядерное
Звезда «Дома-2» Тата Абрамсон
Компания ООО «М13» разработала
Эксперты: Автоворы разработали
Звезда «Дома-2» Ольга Ветер рассказала,
Дочь Юлии Началовой Вера Алдонина может
Смартфон Huawei P Smart Plus 2019
«Войны, наводнения и мировой
Дочь Юлии Началовой Вера после известия
Просмотреть все новости