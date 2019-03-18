В Москве по неизвестной причине умер трехмесячный ребенок





Инцидент произошел вчера вечером, когда мать пострадавшего заметила, что младенец не шевелится и не дышит. Женщина незамедлительно вызвала медиков, но работники скорой помощи не смогли помочь.Следователи СК по региону отреагировали на произошедшее. По предварительным данным, грудной ребенок задохнулся из-за того, что уткнулся в подушку, когда спал.