В Москве по неизвестной причине умер трехмесячный ребенок
На северо-западе Москвы трехмесячный ребенок скончался, предварительно, от асфиксии во время сна, сообщают правоохранители. По информации следователей, несчастный случай не был криминальным.
Инцидент произошел вчера вечером, когда мать пострадавшего заметила, что младенец не шевелится и не дышит. Женщина незамедлительно вызвала медиков, но работники скорой помощи не смогли помочь.
Следователи СК по региону отреагировали на произошедшее. По предварительным данным, грудной ребенок задохнулся из-за того, что уткнулся в подушку, когда спал.
Инцидент произошел вчера вечером, когда мать пострадавшего заметила, что младенец не шевелится и не дышит. Женщина незамедлительно вызвала медиков, но работники скорой помощи не смогли помочь.
Следователи СК по региону отреагировали на произошедшее. По предварительным данным, грудной ребенок задохнулся из-за того, что уткнулся в подушку, когда спал.
Происшествия
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 21:33