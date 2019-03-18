Юлия Началова перед смертью мечтала о свадьбе с возлюбленным Вячеславом Кудрей и детях
Юлия Началова за полгода до смерти мечтала о свадьбе с новым избранником Вячеславом Кудрей, заявляла о желании родить от него сына. Артистка впервые появилась на публике с возлюбленным на минувшей премии «Муз-ТВ», но вскоре пара рассталась.
38-летний правозащитник, являющийся судьей в Нижегородском областном суде, помогал певице в споре с экс-супругом Александром Фроловым, касающемся ее московских апартаментов. Хоккеист обвинял бывшую жену в присвоении 20 млн рублей, выплаченных ей за половину квартиры. Артистка заявляла, что денег от спортсмена не получала. Новый возлюбленный Началовой перенес дело в Нижний Новгород, но его сразу же упрекнули в связях с местными судебными органами.
Знаменитость не скрывала роман с Кудрей. Пару часто замечали в столичных ресторанах за ужином, влюбленные вместе прошлись по красной дорожке премии «Муз-ТВ». Началова признавалась - она, наконец-то, обрела женское счастье. Певица познакомила нового избранника с дочерью, намекала на скорую свадьбу, рассказывала о мечте иметь полноценную семью и родить от любимого мужчины ребенка. Однако вскоре знаменитость, не уточняя причин, объявила о расставании с правозащитником.
Вячеслав Кудря после смерти экс-избранницы прибыл в Москву и принял участие в одной из телепрограмм, посвященной «угасшей» от тяжелой болезни звезде.
38-летний правозащитник, являющийся судьей в Нижегородском областном суде, помогал певице в споре с экс-супругом Александром Фроловым, касающемся ее московских апартаментов. Хоккеист обвинял бывшую жену в присвоении 20 млн рублей, выплаченных ей за половину квартиры. Артистка заявляла, что денег от спортсмена не получала. Новый возлюбленный Началовой перенес дело в Нижний Новгород, но его сразу же упрекнули в связях с местными судебными органами.
Знаменитость не скрывала роман с Кудрей. Пару часто замечали в столичных ресторанах за ужином, влюбленные вместе прошлись по красной дорожке премии «Муз-ТВ». Началова признавалась - она, наконец-то, обрела женское счастье. Певица познакомила нового избранника с дочерью, намекала на скорую свадьбу, рассказывала о мечте иметь полноценную семью и родить от любимого мужчины ребенка. Однако вскоре знаменитость, не уточняя причин, объявила о расставании с правозащитником.
Вячеслав Кудря после смерти экс-избранницы прибыл в Москву и принял участие в одной из телепрограмм, посвященной «угасшей» от тяжелой болезни звезде.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 23:12