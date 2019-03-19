Ученые: На дне океанов обнаружены тысячи скрытых гор
Около пяти тысяч гор, до сих пор неизвестных исследователям, обнаружились на дне океанов. Открытие ученые сделали благодаря данным спутников, оснащенных сверхчувствительными приборами.
Современная аппаратура может фиксировать малейшие колебания, появляющиеся на поверхности воды в результате воздействия глубоководных геологических образований. Пять лет назад с помощью спутников специалисты обнаружили горные хребты высотой около 2 м, а новая находка возвышается над дном океана на 1,5 м.
Вскоре планируется запуск аппаратов, способных зафиксировать геологические структуры до 1 км. Эксперты надеются, что передовые приборы позволят пополнить подводные карты тысячами новых гор. Данные сведения помогут прогнозировать с большей точностью изменения климата и предугадывать вероятность образования цунами.
На карты, отмечают ученые, нанесено всего 9% дна мирового океана. Глубоководный рельеф, в отличие от прибрежных участков 200-метровой глубины, практически не изучен. Известны случаи столкновения субмарин с подводными холмами, о существовании которых никто не знает. По мнению специалистов, после тщательного изучения глубин океанов, можно будет наладить там добычу полезных ископаемых.
Современная аппаратура может фиксировать малейшие колебания, появляющиеся на поверхности воды в результате воздействия глубоководных геологических образований. Пять лет назад с помощью спутников специалисты обнаружили горные хребты высотой около 2 м, а новая находка возвышается над дном океана на 1,5 м.
Вскоре планируется запуск аппаратов, способных зафиксировать геологические структуры до 1 км. Эксперты надеются, что передовые приборы позволят пополнить подводные карты тысячами новых гор. Данные сведения помогут прогнозировать с большей точностью изменения климата и предугадывать вероятность образования цунами.
На карты, отмечают ученые, нанесено всего 9% дна мирового океана. Глубоководный рельеф, в отличие от прибрежных участков 200-метровой глубины, практически не изучен. Известны случаи столкновения субмарин с подводными холмами, о существовании которых никто не знает. По мнению специалистов, после тщательного изучения глубин океанов, можно будет наладить там добычу полезных ископаемых.
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:11