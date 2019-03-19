Ученые: На дне океанов обнаружены тысячи скрытых гор





Современная аппаратура может фиксировать малейшие колебания, появляющиеся на поверхности воды в результате воздействия глубоководных геологических образований. Пять лет назад с помощью спутников специалисты обнаружили горные хребты высотой около 2 м, а новая находка возвышается над дном океана на 1,5 м.Вскоре планируется запуск аппаратов, способных зафиксировать геологические структуры до 1 км. Эксперты надеются, что передовые приборы позволят пополнить подводные карты тысячами новых гор. Данные сведения помогут прогнозировать с большей точностью изменения климата и предугадывать вероятность образования цунами.На карты, отмечают ученые, нанесено всего 9% дна мирового океана. Глубоководный рельеф, в отличие от прибрежных участков 200-метровой глубины, практически не изучен. Известны случаи столкновения субмарин с подводными холмами, о существовании которых никто не знает. По мнению специалистов, после тщательного изучения глубин океанов, можно будет наладить там добычу полезных ископаемых.