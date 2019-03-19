Экс-супруг Лолиты Милявской Арнольд Спиваковский перед смертью резко похудел на 40 килограммов
Экс-супруг популярной российской исполнительницы Лолиты Милявской похудел перед своей кончиной примерно на 40 килограммов. Об этом рассказали друзья Арнольда Спиваковского.
По их словам, бизнесмен настолько исхудал, что они еле его узнали. Владимир Зудин, являющийся другом экс-супруга Милявской, отметил, что его товарищ пережил массу различных стрессовых ситуаций, повлиявших на его здоровье. На самочувствии Арнольда Спиваковского также могло отрицательно отразиться снижение веса. Лолита Милявская в 90-х годах разошлась с Александром Цекало. Поздней она жила в гражданском браке со Спиваковским.
Российский бизнесмен поддержал певицу в трудный жизненный период. Знаменитось за это ему была очень сильно благодарна. Когда Милявская узнала о кончине Арнольда Спиваковского, она опубликовала в Сети прощальный пост. Исполнительница в нём заметила, что бывший муж имел большое значение в её жизни.
По их словам, бизнесмен настолько исхудал, что они еле его узнали. Владимир Зудин, являющийся другом экс-супруга Милявской, отметил, что его товарищ пережил массу различных стрессовых ситуаций, повлиявших на его здоровье. На самочувствии Арнольда Спиваковского также могло отрицательно отразиться снижение веса. Лолита Милявская в 90-х годах разошлась с Александром Цекало. Поздней она жила в гражданском браке со Спиваковским.
Российский бизнесмен поддержал певицу в трудный жизненный период. Знаменитось за это ему была очень сильно благодарна. Когда Милявская узнала о кончине Арнольда Спиваковского, она опубликовала в Сети прощальный пост. Исполнительница в нём заметила, что бывший муж имел большое значение в её жизни.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:11