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Экс-супруг Лолиты Милявской Арнольд Спиваковский перед смертью резко похудел на 40 килограммов

Экс-супруг популярной российской исполнительницы Лолиты Милявской похудел перед своей кончиной примерно на 40 килограммов. Об этом рассказали друзья Арнольда Спиваковского.
Экс-супруг Лолиты Милявской Арнольд Спиваковский перед смертью резко похудел на 40 килограммов

По их словам, бизнесмен настолько исхудал, что они еле его узнали. Владимир Зудин, являющийся другом экс-супруга Милявской, отметил, что его товарищ пережил массу различных стрессовых ситуаций, повлиявших на его здоровье. На самочувствии Арнольда Спиваковского также могло отрицательно отразиться снижение веса. Лолита Милявская в 90-х годах разошлась с Александром Цекало. Поздней она жила в гражданском браке со Спиваковским.

Российский бизнесмен поддержал певицу в трудный жизненный период. Знаменитось за это ему была очень сильно благодарна. Когда Милявская узнала о кончине Арнольда Спиваковского, она опубликовала в Сети прощальный пост. Исполнительница в нём заметила, что бывший муж имел большое значение в её жизни.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:11

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