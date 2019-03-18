«Юная Орнелла Мути»: Алеся Кафельникова удивила новым образом
Модель Алеся Кафельникова поделилась с Instagram-аудиторией снимками с очередной фотосессии, удивив поклонников новым образом. Фанаты сравнили дочь прославленного теннисиста с известной итальянской актрисой Орнеллой Мути, дебютировавшей в кино в 15-летнем возрасте.
Недавно Алеся Кафельникова побывала в Индонезии. В частности, она посетила остров Бали, откуда радовала поклонников частыми фотопубликациями. Сегодня в Instagram-микроблоге модели появились свежие снимки, на них она запечатлена в чёрном платье свободного кроя, с вырезами понизу, обнажающими стройные ноги. Голову знаменитости украшает широкополая шляпа.
Помимо множества комплиментов, которых удостоилась Алеся Кафельникова от восторженных Instagram-подписчиков, в некоторых комментариях фолловеры сравнили модель с киноактрисой Орнеллой Мути в её молодые годы.
К слову, индонезийский остров настолько понравился Алесе Кафельниковой, что она выразила желание переехать туда на ПМЖ.
Недавно Алеся Кафельникова побывала в Индонезии. В частности, она посетила остров Бали, откуда радовала поклонников частыми фотопубликациями. Сегодня в Instagram-микроблоге модели появились свежие снимки, на них она запечатлена в чёрном платье свободного кроя, с вырезами понизу, обнажающими стройные ноги. Голову знаменитости украшает широкополая шляпа.
Помимо множества комплиментов, которых удостоилась Алеся Кафельникова от восторженных Instagram-подписчиков, в некоторых комментариях фолловеры сравнили модель с киноактрисой Орнеллой Мути в её молодые годы.
К слову, индонезийский остров настолько понравился Алесе Кафельниковой, что она выразила желание переехать туда на ПМЖ.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 21:19