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«Юная Орнелла Мути»: Алеся Кафельникова удивила новым образом

Модель Алеся Кафельникова поделилась с Instagram-аудиторией снимками с очередной фотосессии, удивив поклонников новым образом. Фанаты сравнили дочь прославленного теннисиста с известной итальянской актрисой Орнеллой Мути, дебютировавшей в кино в 15-летнем возрасте.
«Юная Орнелла Мути»: Алеся Кафельникова удивила новым образом

Недавно Алеся Кафельникова побывала в Индонезии. В частности, она посетила остров Бали, откуда радовала поклонников частыми фотопубликациями. Сегодня в Instagram-микроблоге модели появились свежие снимки, на них она запечатлена в чёрном платье свободного кроя, с вырезами понизу, обнажающими стройные ноги. Голову знаменитости украшает широкополая шляпа.
«Юная Орнелла Мути»: Алеся Кафельникова удивила новым образом

Помимо множества комплиментов, которых удостоилась Алеся Кафельникова от восторженных Instagram-подписчиков, в некоторых комментариях фолловеры сравнили модель с киноактрисой Орнеллой Мути в её молодые годы.
«Юная Орнелла Мути»: Алеся Кафельникова удивила новым образом

К слову, индонезийский остров настолько понравился Алесе Кафельниковой, что она выразила желание переехать туда на ПМЖ.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 21:19

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