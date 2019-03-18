LADA Ellada вошла в ТОП-5 самых распространенных электрокаров в России





Как сообщается, автопарк авто на полной электротяге в РФ насчитывает 3 600 экземпляров. Цифра пока еще слишком скромная, ведь исходя из полученных данных, в России таких автомобилей менее 0,01%.Львиная доля автомобилей (80%) обсуждаемого сегмента - это японская Nissan Leaf. В РФ числится 2 800 таких авто.На 2-ой ступени - "японец" Mitsubishi i-MiEV (295 ед.).Места 3 и 4 занимают Model S (211 экз.) и Model X (108 экз.) от "Теслы".В пятерку входит модель от российского автопроизводителя - LADA Ellada (96 экз.).Другие версии, представленные в российском автопарке, насчитывают единицы: Renault Twizy - 33 экз.; BMW i3 - 19 экз., "Ягуары" I-Pace - 8 ед.Из числа регионов наиболее насыщен электрокарами Приморский край (735 экз.). За ним следует Москва (405 экз.) и Подмосковье (141 экз.). Петербургские автолюбители имеют 106 авто на электротяге.