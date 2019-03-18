Смартфон Huawei P Smart Plus 2019 оснастили тройной Al-камерой





Главный датчик основной камеры у P Smart Plus 2019 года выпуска имеет разрешение 24 мегапикселя, она оснащена системой ИИ, которая помогает распознавать до восьми сценариев фото- и видеосъемки с возможностью корректировки цвета. Что касается фронтальной камеры, то ее разрешение составляет 8 мегапикселей с диафрагмой объектива F/2,0.«Сердцем» смартфона выступает однокристальная система Kirin 710, диагональ экрана равна 6,21 дюйма (2340 х 1080 пикселей). Емкость аккумуляторной батареи достигает 3400 мАч.Компания сферы телекоммуникаций планирует расширить линейку P Smart, о чем свидетельствуют недавно запатентованные P Smart Z и P Smart X.