Смартфон Huawei P Smart Plus 2019 оснастили тройной Al-камерой
Известная китайская компания в сфере телекоммуникаций Huawei представила свой новый смартфон P Smart Plus 2019. Гаджет отличается от предыдущей модели P Smart текущего года наличием тройной Al-камеры.
Главный датчик основной камеры у P Smart Plus 2019 года выпуска имеет разрешение 24 мегапикселя, она оснащена системой ИИ, которая помогает распознавать до восьми сценариев фото- и видеосъемки с возможностью корректировки цвета. Что касается фронтальной камеры, то ее разрешение составляет 8 мегапикселей с диафрагмой объектива F/2,0.
«Сердцем» смартфона выступает однокристальная система Kirin 710, диагональ экрана равна 6,21 дюйма (2340 х 1080 пикселей). Емкость аккумуляторной батареи достигает 3400 мАч.
Компания сферы телекоммуникаций планирует расширить линейку P Smart, о чем свидетельствуют недавно запатентованные P Smart Z и P Smart X.
Главный датчик основной камеры у P Smart Plus 2019 года выпуска имеет разрешение 24 мегапикселя, она оснащена системой ИИ, которая помогает распознавать до восьми сценариев фото- и видеосъемки с возможностью корректировки цвета. Что касается фронтальной камеры, то ее разрешение составляет 8 мегапикселей с диафрагмой объектива F/2,0.
«Сердцем» смартфона выступает однокристальная система Kirin 710, диагональ экрана равна 6,21 дюйма (2340 х 1080 пикселей). Емкость аккумуляторной батареи достигает 3400 мАч.
Компания сферы телекоммуникаций планирует расширить линейку P Smart, о чем свидетельствуют недавно запатентованные P Smart Z и P Smart X.
Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 19:16