«Войны, наводнения и мировой коммунизм»: Обнародованы пророчества Ванги на ближайшие годы





Согласно пророчествам Ванги, в 2025 году на планете разгорится масштабный вооружённый конфликт, поводом к которому станет религиозная нетерпимость. После этой войны на Земле наступит голод, и на его преодоление понадобится не менее трёх лет.В 2033 году человечество столкнётся с новой проблемой – глобальным потеплением, результатом которого станет поднятие уровня мирового океана и полное уничтожение вследствие затопления целых городов. Ещё через 33 года, как следует из пророчеств ясновидящей, США начнут войну, применив новейшее вооружение.Есть и более оптимистичные «прогнозы» Ванги: к началу 30-х годов этого века начнутся отправки космонавтов на Венеру, а также стремительное развитие получит «зелёная» энергетика.