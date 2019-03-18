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«Войны, наводнения и мировой коммунизм»: Обнародованы пророчества Ванги на ближайшие годы

В Сети обнародованы пророчества Ванги на ближайшие годы, которые прежде якобы были засекречены. Они представляют собой, помимо прочего, предсказания большого количества войн в этом столетии, природных катаклизмов, включая наводнения, и победу мирового коммунизма в 2077 году.
«Войны, наводнения и мировой коммунизм»: Обнародованы пророчества Ванги на ближайшие годы

Согласно пророчествам Ванги, в 2025 году на планете разгорится масштабный вооружённый конфликт, поводом к которому станет религиозная нетерпимость. После этой войны на Земле наступит голод, и на его преодоление понадобится не менее трёх лет.

В 2033 году человечество столкнётся с новой проблемой – глобальным потеплением, результатом которого станет поднятие уровня мирового океана и полное уничтожение вследствие затопления целых городов. Ещё через 33 года, как следует из пророчеств ясновидящей, США начнут войну, применив новейшее вооружение.

Есть и более оптимистичные «прогнозы» Ванги: к началу 30-х годов этого века начнутся отправки космонавтов на Венеру, а также стремительное развитие получит «зелёная» энергетика.



 
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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:08

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