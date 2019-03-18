Xiaomi анонсировала новые беспроводные наушники Redmi AirDots за 15 долларов





Новая модель похвастается форм-фактором TWS. Устройство идёт в комплекте с удобным специальным кейсом, предназначенным для осуществления подзарядки гаджета. В данном случае «уши» не связывают между собой провода. Аналогичную конструкцию получили наушники модификации Apple AirPods, являющиеся их основными конкурентами. AirDots управляются при помощи клавиш, размещающихся непосредственно на наушниках. Новинка имеет поддержку Bluetooth 5.0, защиту от возможной влаги стандарта IPX4. В данном случае устройство будет реагировать также на возможное выделение пота в случае физических нагрузок. Модель будет способна выдерживать дождь. Один наушник весит 4,1 грамма.За счёт установленных в наушники батареек, Redmi AirDots могут проработать до 4 часов. При этом кейс и дополнительный аккумулятор увеличивают данное время до 12 часов. Реализации новинки начнутся 9 апреля.