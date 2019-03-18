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В Кузбассе двое пропавших накануне детей обнаружены мертвыми в реке

В Кузбассе 17 марта пропали два несовершеннолетних ребенка, а спустя сутки их тела обнаружили в реке. СУ СК РФ по Кемеровской области проводит расследование по факту гибели детей.
В Кузбассе двое пропавших накануне детей обнаружены мертвыми в реке

Накануне мальчика и девочку объявили пропавшими без вести. В полицию с заявлением об исчезновении детей-погодков шести и семи лет обратилась их мать. Днем они гуляли во дворе дома без присмотра родителей, а ближе к вечеру их не смогли найти.

Правоохранители в ходе розыскных мероприятий обнаружили тела двух несовершеннолетних в местной реке, протекающей в непосредственной близости к приусадебному участку. Не исключено, что малыши скатились в воду или подошли слишком близко к водоему и провалились, ступив на хрупкий лед. Сотрудники СК Кемеровской области начали расследование по факту гибели несовершеннолетних жителей Кузбасса.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:00

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