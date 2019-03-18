В Кузбассе двое пропавших накануне детей обнаружены мертвыми в реке





Накануне мальчика и девочку объявили пропавшими без вести. В полицию с заявлением об исчезновении детей-погодков шести и семи лет обратилась их мать. Днем они гуляли во дворе дома без присмотра родителей, а ближе к вечеру их не смогли найти.Правоохранители в ходе розыскных мероприятий обнаружили тела двух несовершеннолетних в местной реке, протекающей в непосредственной близости к приусадебному участку. Не исключено, что малыши скатились в воду или подошли слишком близко к водоему и провалились, ступив на хрупкий лед. Сотрудники СК Кемеровской области начали расследование по факту гибели несовершеннолетних жителей Кузбасса.