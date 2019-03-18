Милена Безбородова не следит за покрывшейся прыщами кожей лица
Участница «Дома-2» Мидена Безбородова совершенно не следит за кожей лица, которая вся покрылась прыщами. Девушка использует много косметики, чтобы скрыть недостатки, но в недавнем эфире их показали крупным планом.
На днях зрители скандального «Дома-2» заметили, что Милена Безбородова совершенно не следит за кожей лица. Попав в кадр крупным планом, девушка не смогла спрятать даже под толстым слоем косметики множественные прыщи. Некоторые пользователи Сети тут же встали на защиту возлюбленной Алексея Безуса, предположив, что такие проблемы с кожей могли возникнуть из-за климата на Сейшелах, а усугубляет ситуацию косметика, без которой в кадре участникам появляться не желательно.
Несмотря на доводы поклонников, зрители остались при своём мнении, считая, что Милена Безбородова не только не ухаживает за лицом, но и не хочет, ведь другие участницы на островах имеют такие же проблемы, но стараются спасать свою кожу любыми возможными способами.
На днях зрители скандального «Дома-2» заметили, что Милена Безбородова совершенно не следит за кожей лица. Попав в кадр крупным планом, девушка не смогла спрятать даже под толстым слоем косметики множественные прыщи. Некоторые пользователи Сети тут же встали на защиту возлюбленной Алексея Безуса, предположив, что такие проблемы с кожей могли возникнуть из-за климата на Сейшелах, а усугубляет ситуацию косметика, без которой в кадре участникам появляться не желательно.
Несмотря на доводы поклонников, зрители остались при своём мнении, считая, что Милена Безбородова не только не ухаживает за лицом, но и не хочет, ведь другие участницы на островах имеют такие же проблемы, но стараются спасать свою кожу любыми возможными способами.