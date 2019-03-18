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Милена Безбородова не следит за покрывшейся прыщами кожей лица

Участница «Дома-2» Мидена Безбородова совершенно не следит за кожей лица, которая вся покрылась прыщами. Девушка использует много косметики, чтобы скрыть недостатки, но в недавнем эфире их показали крупным планом.
Милена Безбородова не следит за покрывшейся прыщами кожей лица

На днях зрители скандального «Дома-2» заметили, что Милена Безбородова совершенно не следит за кожей лица. Попав в кадр крупным планом, девушка не смогла спрятать даже под толстым слоем косметики множественные прыщи. Некоторые пользователи Сети тут же встали на защиту возлюбленной Алексея Безуса, предположив, что такие проблемы с кожей могли возникнуть из-за климата на Сейшелах, а усугубляет ситуацию косметика, без которой в кадре участникам появляться не желательно.
Милена Безбородова не следит за покрывшейся прыщами кожей лица

Несмотря на доводы поклонников, зрители остались при своём мнении, считая, что Милена Безбородова не только не ухаживает за лицом, но и не хочет, ведь другие участницы на островах имеют такие же проблемы, но стараются спасать свою кожу любыми возможными способами.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 18:07

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