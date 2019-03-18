BMW завершает тестирование BMW 1 Series F40 с передним приводом
Производители завершают тестирование версии BMW 1 Series F40, обладающей передним приводом. На шпионских фото авто представлено в максимальном камуфляже, однако видны изменения пропорций дизайна кузова.
Речь идёт об изломе Гофмейстера в окне автомобильных задних дверей. Благодаря передним и задним фарам понятно, кто является прототипом авто. Series F40 оснастили трёхлитровым либо четырёхлитровым силовым агрегатом семейства BMW. При этом в качестве опции производитель предлагает полноприводную систему xDrive. Поперечно установленная силовая установка обеспечивает достаточно внутреннего пространства.
Более современные технологии предполагают наличие новой информационно-развлекательной системы. Также будут иметь место ряд дополнительных систем помощи в пути.
Речь идёт об изломе Гофмейстера в окне автомобильных задних дверей. Благодаря передним и задним фарам понятно, кто является прототипом авто. Series F40 оснастили трёхлитровым либо четырёхлитровым силовым агрегатом семейства BMW. При этом в качестве опции производитель предлагает полноприводную систему xDrive. Поперечно установленная силовая установка обеспечивает достаточно внутреннего пространства.
Более современные технологии предполагают наличие новой информационно-развлекательной системы. Также будут иметь место ряд дополнительных систем помощи в пути.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:18