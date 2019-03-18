BMW завершает тестирование BMW 1 Series F40 с передним приводом





Речь идёт об изломе Гофмейстера в окне автомобильных задних дверей. Благодаря передним и задним фарам понятно, кто является прототипом авто. Series F40 оснастили трёхлитровым либо четырёхлитровым силовым агрегатом семейства BMW. При этом в качестве опции производитель предлагает полноприводную систему xDrive. Поперечно установленная силовая установка обеспечивает достаточно внутреннего пространства.Более современные технологии предполагают наличие новой информационно-развлекательной системы. Также будут иметь место ряд дополнительных систем помощи в пути.