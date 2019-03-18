Учёные: Использование смартфонов во время еды провоцирует ожирение





Люди часто используют смартфоны во время приема пищи. Исследователями было выяснено, что пользователи гаджетов, которые пользовались ими во время еды, употребляли намного большее количество калорий. "Разница" в данном случае с людьми, питающимися без использования смартфонов, составила около 535 калорий. Приблизительно такое же количество содержится в одной порции калорийного Биг-Мака.Аналогичные исследования учёные приводили в отношении ПК, игровых приставок, телевизоров. В любом случае рассеивание внимания ведёт к перееданию.