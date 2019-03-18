АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Астролябия Васко да Гамы вошла в книгу рекордов Гиннеса как старейший известный подобный артефакт в мире
EUR 74.07 USD 65.42
Курс валют на 16.03.2019

Учёные: Использование смартфонов во время еды провоцирует ожирение

После последних исследований учёные выяснили, что смартфоны могут являться причиной нежелательного ожирения людей. Современные мобильные гаджеты рассеивают человеческое внимание, отвлекая от важных дел.
Учёные: Использование смартфонов во время еды провоцирует ожирение

Люди часто используют смартфоны во время приема пищи. Исследователями было выяснено, что пользователи гаджетов, которые пользовались ими во время еды, употребляли намного большее количество калорий. "Разница" в данном случае с людьми, питающимися без использования смартфонов, составила около 535 калорий. Приблизительно такое же количество содержится в одной порции калорийного Биг-Мака.

Аналогичные исследования учёные приводили в отношении ПК, игровых приставок, телевизоров. В любом случае рассеивание внимания ведёт к перееданию.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:28

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Валерий Меладзе первым бросился к
Россиян предупреждают о росте стоимости
Ученые: Земля имеет одинаковый состав с
Тимур Батрутдинов разместил в Instagram
«Русская Кардашьян» Анастасия Квитко
Ученые назвали признаки грядущего
Звезда «Дома-2» Анастасия Лисова
В Москве умер проживавший в заваленной
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь
Екатерина Гордон рассказала об избиении
Учёные: Использование смартфонов во
Астролябия Васко да Гамы вошла в книгу
Таролог Марианна Абравитов: Алла
Найдено подтверждение слов Геродота о
Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов
Юлия Ковальчук показала на фото тень
Oppo готовится выпустить смартфон с
Ученые раскрыли личность легендарного
Ученые: Соединения в кофе могут
Врач Юлии Началовой: Артистка до
Уфолог призвал Илона Маска спасти
«Жизнь продолжается»: Яна Рудковская
Kraz Hulk возглавил ТОП-5 бронированных
Назван ТОП-10 новинок марта среди
Новенькая участница «Дома-2» Ольга
На Голанских высотах между Сирией и
Эксперты назвали основные ошибки при
Ведущие «Дома-2» поддерживают в
Смартфон Oppo Reno наделят дисплеем с
«Как же мне будет тебя не хватать»:
Просмотреть все новости