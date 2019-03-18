Найдено подтверждение слов Геродота о древнеегипетских лодках
Древнегреческий ученый Геродот, рассказывая в своей «Истории» о посещении Древнего Египта, упоминал лодку-«барис», отличавшуюся особой конструкцией. Археологи, занимавшиеся исследованием затопленного города-порта Тонис-Гераклейон, обнаружили корабль, напоминающий по структуре описанное историком грузовое судно, что подтверждает его слова.
Геродот в труде, опубликованном в 450 году до н. э., рассказал о лодке, сложенной как кирпичная кладка с парусным оснащением. Главной особенностью нильского судна являлось управление рулем, проходившим сквозь килевое отверстие. Уникальный корабль, в существовании которого изучающие работы древнегреческого историка ученые долгое время сомневались, нашли в числе 70 разных лодок.
Затонувшее судно возрастом порядка 2500 лет неплохо сохранилось. Специалисты, изучая корабль, заметили в нем несколько нюансов, отличающих его конструкцию от структуры «бариса». В описанной Геродотом лодке имелись более короткие шипы крепления бортовых досок, и отсутствовали укрепляющие рамы, а у обнаруженного судна они были. Однако основные упомянутые особенности полностью подтвердились. Не исключено, что эти корабли строились на одной верфи.
Геродот в труде, опубликованном в 450 году до н. э., рассказал о лодке, сложенной как кирпичная кладка с парусным оснащением. Главной особенностью нильского судна являлось управление рулем, проходившим сквозь килевое отверстие. Уникальный корабль, в существовании которого изучающие работы древнегреческого историка ученые долгое время сомневались, нашли в числе 70 разных лодок.
Затонувшее судно возрастом порядка 2500 лет неплохо сохранилось. Специалисты, изучая корабль, заметили в нем несколько нюансов, отличающих его конструкцию от структуры «бариса». В описанной Геродотом лодке имелись более короткие шипы крепления бортовых досок, и отсутствовали укрепляющие рамы, а у обнаруженного судна они были. Однако основные упомянутые особенности полностью подтвердились. Не исключено, что эти корабли строились на одной верфи.
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:10