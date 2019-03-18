Ученые раскрыли личность легендарного маньяка Джека-Потрошителя





Джек-Потрошитель в 80-е годы позапрошлого столетия держал в ужасе практически всё население Лондона. Его личность не смогли раскрыть во время расследований серии различных убийств. При этом в 2014 году исследователями была предложена версия, что зверским маньяком может являться поляк Аарон Космински. В свою очередь эксперты изучили кровь, которая осталась на платке жертвы убийцы - Кэтрин Элдоус. В итоге данные догадки были подтверждены.В Великобритании Джеком-Потрошителем назвали маньяка, который действовал в пригородах Лондона. В качестве целей он преследовал женщин легкого поведения. Маньяк, выслеживая своих жертв, перерезал им горло, а также вскрывал живот. На сегодняшний день неизвестно точное количество жертв Джека-Потрошителя. Есть мнение, что число убитых может доходить до 15 человек.