АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Соединения в кофе могут ингибировать рак простаты
EUR 74.07 USD 65.42
Курс валют на 16.03.2019

Ученые раскрыли личность легендарного маньяка Джека-Потрошителя

Британские исследователи смогли раскрыть личность легендарного по всему миру маньяка Джека-Потрошителя. Это стало возможным благодаря молекулярному анализу доказательства, являющегося единственным в имеющихся архивах.
Ученые раскрыли личность легендарного маньяка Джека-Потрошителя

Джек-Потрошитель в 80-е годы позапрошлого столетия держал в ужасе практически всё население Лондона. Его личность не смогли раскрыть во время расследований серии различных убийств. При этом в 2014 году исследователями была предложена версия, что зверским маньяком может являться поляк Аарон Космински. В свою очередь эксперты изучили кровь, которая осталась на платке жертвы убийцы - Кэтрин Элдоус. В итоге данные догадки были подтверждены.

В Великобритании Джеком-Потрошителем назвали маньяка, который действовал в пригородах Лондона. В качестве целей он преследовал женщин легкого поведения. Маньяк, выслеживая своих жертв, перерезал им горло, а также вскрывал живот. На сегодняшний день неизвестно точное количество жертв Джека-Потрошителя. Есть мнение, что число убитых может доходить до 15 человек.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:47

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Oppo готовится выпустить смартфон с
Ученые раскрыли личность легендарного
Ученые: Соединения в кофе могут
Врач Юлии Началовой: Артистка до
Уфолог призвал Илона Маска спасти
«Жизнь продолжается»: Яна Рудковская
Kraz Hulk возглавил ТОП-5 бронированных
Назван ТОП-10 новинок марта среди
Новенькая участница «Дома-2» Ольга
На Голанских высотах между Сирией и
Эксперты назвали основные ошибки при
Ведущие «Дома-2» поддерживают в
Смартфон Oppo Reno наделят дисплеем с
«Как же мне будет тебя не хватать»:
Настасья Самбурская продемонстрировала
Новая угроза: В NASA предупредили о
Анна Кастерова и Евгений Малкин больше
Ученые назвали 12 самых загадочных
В Государственной Думе рассмотрят
Пэрис Хилтон отпраздновала свой день
Мадонна, Бен Стиллер и другие
Анастасия Волочкова продемонстрировала
Эксперты назвали самые эффективные
Redmi 7 станет самым доступным
Блогер из Украины позлорадствовал над
Эксперты назвали пятерку лучших новых
На Geekbench появился смартфон Motorola
Юрий Шатунов не разговаривает с родным
Исследователи назвали наиболее зубастых
Меган Маркл и принц Гарри выбрали
Просмотреть все новости