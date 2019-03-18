Новенькая участница «Дома-2» Ольга Лотнер призналась в связи с олигархом
Самая юная участница телепроекта «Дом-2» Ольга Лотнер рассказала своим коллегам по скандальной телестройке, что раньше встречалась с миллионером.
Нужно сказать, что 18-летней Ольге удалось довольно быстро привлечь к своей персоне внимание буквально всей мужской спальни. Под магию блондинки попали даже некоторые «альфонсы» реалити-шоу, а если быть точнее, Захар Саленко и Артем Сорока. Впрочем, строить отношения Лотнер решила с Дмитрием Абрамовым.
Сейчас большую часть участников «Дома-2» волнует ни столько настоящее девушки, сколько ее прошлая жизнь. Отметим, что совершенно неожиданно после субботнего голосования Ольга решила признаться коллективу, что за Периметром она жила очень насыщенной жизнью, а также указала на то, что среди ее воздыхателей были не только обычные молодые люди, но и настоящий олигарх.
Вполне вероятно, что Лотнер уже несколько раз пожалела о том, что рассказала о своей прошлой жизни ребятам, ведь они буквально набросились на нее с вопросами. В социальных сетях появился видеоролик, на котором запечатлено, как Татьяна Строкова пытается узнать истинное лицо Ольги.
В итоге возлюбленная Даниила Сахнова пришла к выводу, что Лотнер начала встречаться с олигархом, когда ей еще не было 18 лет, ведь Ольга лишь недавно отпраздновала свое совершеннолетие.
К слову, Ольга не стала оправдываться и заявила, что Татьяна может думать, что угодно, а на ее провокационные вопросы она не обязана отвечать.
Нужно сказать, что 18-летней Ольге удалось довольно быстро привлечь к своей персоне внимание буквально всей мужской спальни. Под магию блондинки попали даже некоторые «альфонсы» реалити-шоу, а если быть точнее, Захар Саленко и Артем Сорока. Впрочем, строить отношения Лотнер решила с Дмитрием Абрамовым.
Сейчас большую часть участников «Дома-2» волнует ни столько настоящее девушки, сколько ее прошлая жизнь. Отметим, что совершенно неожиданно после субботнего голосования Ольга решила признаться коллективу, что за Периметром она жила очень насыщенной жизнью, а также указала на то, что среди ее воздыхателей были не только обычные молодые люди, но и настоящий олигарх.
Вполне вероятно, что Лотнер уже несколько раз пожалела о том, что рассказала о своей прошлой жизни ребятам, ведь они буквально набросились на нее с вопросами. В социальных сетях появился видеоролик, на котором запечатлено, как Татьяна Строкова пытается узнать истинное лицо Ольги.
В итоге возлюбленная Даниила Сахнова пришла к выводу, что Лотнер начала встречаться с олигархом, когда ей еще не было 18 лет, ведь Ольга лишь недавно отпраздновала свое совершеннолетие.
К слову, Ольга не стала оправдываться и заявила, что Татьяна может думать, что угодно, а на ее провокационные вопросы она не обязана отвечать.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:04