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Эксперты назвали самые эффективные способы сбрасывания и удерживания веса

Эксперты назвали самые эффективные способы, с помощью которых можно как избавиться от лишних килограммов, так и сохранить достигнутый результат в будущем. Соответствующая информация опубликована в специализированном зарубежном издании.
Эксперты назвали самые эффективные способы сбрасывания и удерживания веса

Специалисты отметили, что самым первым делом человеку, желающему похудеть, необходимо нормализовать выработку лептина - гормона, регулирующего энергетический обмен и ответственного за подавление аппетита. Его дефицит является причиной ожирения. Улучшить ситуацию можно за счет правильного питания и включения в свой рацион бобовых, орехов, хлеба из цельных злаков, а также овощей и фруктов.

Следующий шаг к обретению идеальной фигуры может даться нелегко сладкоежкам, поскольку он состоит в исключении из своих гастрономических предпочтений сахаросодержащих продуктов и кондитерских изделий.

Ключевую роль в борьбе с лишним весом играют физические нагрузки, благодаря которым в организме запускаются процессы по сжиганию жировых отложений.

Процесс принятия пищи должен быть осознанным. Нередко человек начинает кушать не потому, что голоден, а из-за скуки, желания снять нервное напряжение или же просто жажды. Следовательно, есть нужно только в том случае, если это требуется организму.

Эксперты рекомендуют иметь дома ограниченный набор самых необходимых продуктов. Наличие разнообразной еды в холодильнике может спровоцировать дополнительный импульс ее употребить.

Желающим привести свое тело в порядок также нельзя забывать о важности здорового сна. Недосыпание приводит к стрессу, а он, в свою очередь, к перееданию.
Эксперты назвали самые эффективные способы сбрасывания и удерживания веса

Относительно методов для сохранения веса в будущем специалисты отмечают, что за время похудения у человека выработается правильное пищевое поведение, которое не позволит лишним килограммам вернуться.



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:41

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