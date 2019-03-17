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Xiaomi представила официальный рендер игрового смартфона Black Shark 2

Компания Xiaomi представила официальный рендер своего нового игрового смартфона Black Shark 2. Внешний вид устройства удивил многих пользователей и экспертов.
Xiaomi представила официальный рендер игрового смартфона Black Shark 2

Официальные рендеры на своей странице в китайской социальной сети Weibo
опубликовал глава компании Ву Шимин. На представленных изображениях видна верхняя фронтальная панель, имеющая прямоугольную форму. При этом, на ней расположена всего одна камера, установленная в правой её части. Интересен тот факт, что при этом динамик был убран под экран. Такие дизайнерские и конструкторские решения привели к тому, что у экрана существенно снизилась рабочая поверхность и стали заметны рамки, особенно снизу и сверху.

Эксперты отмечают, такое решение от компании Xiaomi вызовет много споров и открытых недовольств. Непонятно, зачем стоило делать такую большую фронтальную панель, чтобы разместить на ней исключительно один кристалл камеры. Все это привело к тому, отмечают эксперты, что игровой смартфон Black Shark 2 стал напоминать новый iPhone и Mi Max 3. Устройства объединяют закругленные края, большая фронтальная панель в верхней части экрана и наличие заметных рамок.

Официальная презентация игрового Black Shark 2 состоится 18 марта. Устройство должно получить процессор Snapdragon 855 и 12 ГБ ОЗУ. Другие технические характеристики новинки пока неизвестны.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:18

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