Врачи забыли отдать Юлии Началовой её талисман во время переезда из одной больницы в другую
Врачи забыли отдать Юлии Началовой её плюшевого медвежонка, который она считала своим талисманом. Это произошло из-за спешки при переезде певицы из одной больницы в другую.
Этот старый плюшевый медвежонок имеет длинную историю. Его артистке подарил отец, когда той было всего 4 года. С тех пор Юлия Началова никогда не расставалась с этим талисманом и всегда брала его с собой: на музыкальные прослушивания, другие проекты и в больницы. Этот раз не стал исключением. Готовясь к госпитализации, артистка собрала с собой вещи первой необходимости и не забыла о своем талисмане.
В один момент Юлии Началовой потребовался срочный перевод в другую больницу, ибо текущая не подходила ей по профилю. Уже в этот момент состояние артистки сильно ухудшилось, поэтому врачи собирали её вещи в сильной спешке и забыли положить в сумку старого плюшевого медвежонка.
Сотрудники больницы спохватились спустя несколько дней и сообщили о своей ошибке родственникам певицы. Родные забрали талисман знаменитости и отвезли к ней в другое медицинское учреждение. К тому моменту Юлия Началова уже находилась в медикаментозной коме. Родственники положили талисман артистки рядом с её кроватью, где он и пролежал до самого последнего момента.
Этот старый плюшевый медвежонок имеет длинную историю. Его артистке подарил отец, когда той было всего 4 года. С тех пор Юлия Началова никогда не расставалась с этим талисманом и всегда брала его с собой: на музыкальные прослушивания, другие проекты и в больницы. Этот раз не стал исключением. Готовясь к госпитализации, артистка собрала с собой вещи первой необходимости и не забыла о своем талисмане.
В один момент Юлии Началовой потребовался срочный перевод в другую больницу, ибо текущая не подходила ей по профилю. Уже в этот момент состояние артистки сильно ухудшилось, поэтому врачи собирали её вещи в сильной спешке и забыли положить в сумку старого плюшевого медвежонка.
Сотрудники больницы спохватились спустя несколько дней и сообщили о своей ошибке родственникам певицы. Родные забрали талисман знаменитости и отвезли к ней в другое медицинское учреждение. К тому моменту Юлия Началова уже находилась в медикаментозной коме. Родственники положили талисман артистки рядом с её кроватью, где он и пролежал до самого последнего момента.
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Вчера, 23:11