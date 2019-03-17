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"Она поранилась на съемках «Один в один»": Автор хитов Жени Белоусова рассказала о ране Юлии Началовой

Поэт Любовь Воропаева, автор хитов исполнителя Жени Белоусова, рассказал о смерти Началовой. По её словам, певица поранила ногу на съемках шоу «Один в один», ей обрабатывали рану прямо на площадке.
"Она поранилась на съемках «Один в один»": Автор хитов Жени Белоусова рассказала о ране Юлии Началовой

Любовь Воропаева является известным поэтом, написавшим хиты для многих исполнителей советской и российской эстрады. В их числе произведение «Девочка моя синеглазая» для артиста Жени Белоусова. Воропаева вспоминает, она знала Юлию Началову не первый год, часто с ней встречалась по рабочим моментам. Последний их совместный проект – шоу «Один в один». По словам поэтессы, именно там певица поранила свою ногу. Она слышала историю о том, как артистке обрабатывали рану прямо на съемочной площадке.

Воропаева отмечает, все последние дни она была на связи с PR-директором Началовой – Анной Исаевой. Поэтесса вспоминает, у неё было очень дурное предчувствие, и, к сожалению, оно её не подвело. По словам автора текстов, у артистки случилась гангрена, приведшая к сильному заражению крови, а потом и смерти.

Юлия Началова была добрым и старательным человеком, избегающим любых конфликтов, вспоминает Любовь Воропаева. Она никому не старалась перейти дорогу, именно поэтому к ней хорошо относились все участники российской эстрады и шоу-бизнеса.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:25

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