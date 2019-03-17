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Samsung Galaxy S10+ оказался самым популярным смартфоном серии S10

Samsung Galaxy S10+ оказался самым популярным смартфоном новой флагманской серии S10. Он занял первое место в тематическом опросе.
Samsung Galaxy S10+ оказался самым популярным смартфоном серии S10

Владельцев одного из смартфонов новой линейки S10 попросили рассказать, какую именно версию устройства они выбрали и почему приняли такое решение. 40% респондентов оказались владельцами Samsung Galaxy S10+. Его главными достоинствами назвали большой и качественный AMOLED-дисплей, поддерживающий технологию динамической цветокоррекции, сверхширокоугольную основную камеру и надежный аккумулятор. Главной претензией к этому смартфону стало то, что он не привнес никакой инновации в индустрию.

Вторым по популярности оказался Samsung Galaxy S10. Его владельцами являлись 22% респондентов. Этот вариант смартфона назвали «золотой и надежной серединой». 17% людей, отдавших предпочтение Samsung Galaxy S10e, отметили его компактный размер. Такие пользователи уверены, более старшие модели очень большие и неудобные в использовании. Остальные 21% отказались выбирать какое-то одно из устройств флагманской линейки S10. Они отметили, каждая версия хороша по-своему и найдет своего покупателя.

Эксперты рассказали, все смартфоны Samsung Galaxy S10 оказались невероятно популярными с самых первых дней продаж. В США и Великобритании было поставлено несколько рекордов по количеству предзаказов на еще не вышедшие устройства. Большая их часть пришлась на Galaxy S10+.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:10

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