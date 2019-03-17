Роман Гриценко вернулся на проект не ради Ольги Бузовой
Роман Гриценко на лобном месте заявил, что вернулся на проект не ради Ольги Бузовой. Молодой человек отметил, что на этот раз он настроен показать публике, как строить по-настоящему серьёзные отношения, чем он и займётся с Ириной Пинчук.
В периметр телестройки «Дом-2» всё же вернулся Роман Гриценко, но как он сам заявил, не ради Ольги Бузовой. Прямо на лобном месте в окружении коллег молодой человек дал понять, что чувства к ведущей остыли, а строить серьёзные отношения он попробует с Ириной Пинчук, которая, судя по всему, уже не против такого эксперимента.
Несмотря на попытки Романа Гриценко казаться более взрослым и серьёзным человеком в сравнении с собой в прошлом, все заметили, что перед Ольгой Бузовой он испытывал некую неловкость и даже периодически опускал взгляд в пол.
В периметр телестройки «Дом-2» всё же вернулся Роман Гриценко, но как он сам заявил, не ради Ольги Бузовой. Прямо на лобном месте в окружении коллег молодой человек дал понять, что чувства к ведущей остыли, а строить серьёзные отношения он попробует с Ириной Пинчук, которая, судя по всему, уже не против такого эксперимента.
Несмотря на попытки Романа Гриценко казаться более взрослым и серьёзным человеком в сравнении с собой в прошлом, все заметили, что перед Ольгой Бузовой он испытывал некую неловкость и даже периодически опускал взгляд в пол.
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 17:47