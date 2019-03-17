Роман Гриценко вернулся на проект не ради Ольги Бузовой

В периметр телестройки «Дом-2» всё же вернулся Роман Гриценко, но как он сам заявил, не ради Ольги Бузовой. Прямо на лобном месте в окружении коллег молодой человек дал понять, что чувства к ведущей остыли, а строить серьёзные отношения он попробует с Ириной Пинчук, которая, судя по всему, уже не против такого эксперимента.Несмотря на попытки Романа Гриценко казаться более взрослым и серьёзным человеком в сравнении с собой в прошлом, все заметили, что перед Ольгой Бузовой он испытывал некую неловкость и даже периодически опускал взгляд в пол.