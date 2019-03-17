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Илья Яббаров и Алёна Рапунцель выбыли из свадебного конкурса из-за измен шансонье

Участники «Дома-2» Илья Яббаров и Алёна Рапунцель выбыли из свадебного конкурса из-за измен проектного шансонье. Пара не прошла проверку на детекторе лжи, ведь оказалось, что во время отношений с Маргаритой Ларченко тот изменил ей с экс-возлюбленной.
Илья Яббаров и Алёна Рапунцель выбыли из свадебного конкурса из-за измен шансонье

Илья Яббаров и Алёна Рапунцель больше не участвуют в свадебном конкурсе и борьбе за миллион рублей, так как в самом первом этапе при прохождении тестов на детекторе лжи вскрылись измены мужчины. Оказалось, что Илья Яббаров, будучи в паре с Маргаритой Ларченко, продолжал вести двойную игру и изменил той с Савкиной.
Илья Яббаров и Алёна Рапунцель выбыли из свадебного конкурса из-за измен шансонье

Теперь же публике более понятно, почему Савкина перед конкурсом заговорила о возможности всё же отыскать любовь в стенах «Дома-2», а преданная Яббаровым Маргарита Ларченко так поспешно решила уйти за периметр.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 17:38

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