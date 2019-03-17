Илья Яббаров и Алёна Рапунцель выбыли из свадебного конкурса из-за измен шансонье





Илья Яббаров и Алёна Рапунцель больше не участвуют в свадебном конкурсе и борьбе за миллион рублей, так как в самом первом этапе при прохождении тестов на детекторе лжи вскрылись измены мужчины. Оказалось, что Илья Яббаров, будучи в паре с Маргаритой Ларченко, продолжал вести двойную игру и изменил той с Савкиной.Теперь же публике более понятно, почему Савкина перед конкурсом заговорила о возможности всё же отыскать любовь в стенах «Дома-2», а преданная Яббаровым Маргарита Ларченко так поспешно решила уйти за периметр.