Ученые: Компьютеры будущего могут быть созданы из мозгов свиньи и бактерий





Ученые рассказывают, несмотря на то, что современные компьютеры имеют очень высокую производитель, они так и не научились делать два дела одновременно. Это может показаться странным, ведь вычислительная техника способна обрабатывать миллиарды сигналов в один момент времени, но это не совсем так. Ученые объяснили, компьютеры действительно могут делать много дел одновременно, но это происходит из-за разделения их возможностей. Одна часть устройства делает одно дело, а другая – совсем иное. Человеческий мозг действует иначе, один и тот же нейрон способен одновременно выполнять несколько действий.Австралийские ученые хотели получить компьютер будущего, использующий схожий принцип работы. Для создания своего опытного прототипа они использовали крошечные вычислительные устройства, созданные из таких биокомпонентов: кроличья мышца, мозг свиньи и бактерии. Такому необычному компьютеру поставили задачу, и он смог её выполнить. Ученые отмечают, еще одной сильной стороной таких вычислительных систем станет их живучесть. Биологические компоненты, особенно бактерии, куда сложнее повредить, если сравнивать с обычными комплектующими.