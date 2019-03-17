«Дом-2»: Роман Жуков пообещал Анне Брянской «переломать» ей руки, если она еще раз ударит его
Новенький участник реалити-шоу «Дом-2»Роман Жуков пригрозил бывшей избраннице Захара Саленко – Анне Брянской.
По словам Романа, если Анна еще раз позволит себе поднять на него руку, он «переломает» ей руки.
Не секрет, что еще на прошлой неделе Брянская во всеуслышание заявляла, что готова вместе с Саленко участвовать в проектном конкурсе «Свадьба на миллион». Впрочем, брюнетка довольно быстро поменяла свое решение и сейчас пытается построить отношения с новым участником телестройки.
Анну настолько сильно смог заинтересовать Роман, что она даже отказалась лететь на Сейшельские острова, где ее ждал Захар. Только вот в социальных сетях считанные часы назад появилась информация, в которой говорится о том, что Брянская уже успела пожалеть о своем решении.
Дело в том, что в интернете появилась видеозапись, на которой Жуков и Брянская выясняют отношения. Причем Роман не стал церемониться с Анной, и когда девушка попыталась уйти с женской комнаты, отказавшись продолжать с ним разговор, молодой человек грубо «завалил» ее на кровать.
Конечно же, Брянская, со своим весьма вспыльчивым характером, попыталась вступиться за себя и набросилась на Жукова с кулаками. В результате потасовка между влюбленными дошла до того, что Роман со злости схватил Анну за руки и заявил ей, что если она продолжит и дальше так себя вести, то он «переломает» ей руки.
К слову, поведение новенького участника «Дома-2» шокировало не только Брянскую, но и многих телезрителей.
По словам Романа, если Анна еще раз позволит себе поднять на него руку, он «переломает» ей руки.
Не секрет, что еще на прошлой неделе Брянская во всеуслышание заявляла, что готова вместе с Саленко участвовать в проектном конкурсе «Свадьба на миллион». Впрочем, брюнетка довольно быстро поменяла свое решение и сейчас пытается построить отношения с новым участником телестройки.
Анну настолько сильно смог заинтересовать Роман, что она даже отказалась лететь на Сейшельские острова, где ее ждал Захар. Только вот в социальных сетях считанные часы назад появилась информация, в которой говорится о том, что Брянская уже успела пожалеть о своем решении.
Дело в том, что в интернете появилась видеозапись, на которой Жуков и Брянская выясняют отношения. Причем Роман не стал церемониться с Анной, и когда девушка попыталась уйти с женской комнаты, отказавшись продолжать с ним разговор, молодой человек грубо «завалил» ее на кровать.
Конечно же, Брянская, со своим весьма вспыльчивым характером, попыталась вступиться за себя и набросилась на Жукова с кулаками. В результате потасовка между влюбленными дошла до того, что Роман со злости схватил Анну за руки и заявил ей, что если она продолжит и дальше так себя вести, то он «переломает» ей руки.
К слову, поведение новенького участника «Дома-2» шокировало не только Брянскую, но и многих телезрителей.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:16