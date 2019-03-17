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Эксперты назвали лучшие заднеприводные автомобили в России в этом году

Специалисты составили ТОП лучших заднеприводных транспортных средств в рамках отечественного авторынка в текущем году. На первом месте оказалась модель BMW 2-Series.
Эксперты назвали лучшие заднеприводные автомобили в России в этом году

Стоимость этого авто составляет 5 790 000 рублей. Транспортное средство оснащается трёхлитровым силовым агрегатом на 370 лошадиных сил. На второй позиции оказался Porsche 718 Boxster. В базовой вариации авто оценивается в 5 730 000 рублей. В моторную линейку авто вошли два силовых агрегата. Речь идёт о 2.0-литровом моторе на 300 лошадиных сил, а также 2.5-литровом двигателе на 350 л.с. На третьем месте расположился Luxus IS. Авто расценивается от 2 480 000 рублей. Авто получило 2.0-литровый силовой агрегат на 245 лошадок. Четвёртое место досталось Jaguar XF. Транспортное средство расценивается от 3 600 000 рублей. Базовая вариация авто получила двухлитровый силовой агрегат на 180 лошадок. Более дорогую комплектацию авто оснащают 3.0-литровым мотором на 380 лошадиных сил.

На пятом месте расположилась KIA Stinger. Авто стоит от 1 890 000 рублей. Транспортное средство оснащается 2.0-литровым силовым агрегатом на 197 лошадей.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:55

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