АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Быть похожей на Барби: Юлия Началова не жалела себя в погоне за красотой
EUR 74.07 USD 65.42
Курс валют на 16.03.2019

Ксения Бородина опозорилась в Сети, забыв обработать в фотошопе одну подмышку

Ксения Бородина опозорилась в Сети, забыв обработать в фотошопе одну подмышку на снимке из Таиланда. Ведущая «Дома-2» даже после возвращения домой продолжает показывать в Сети фотографии с недавнего отдыха.
Ксения Бородина опозорилась в Сети, забыв обработать в фотошопе одну подмышку

Ксения Бородина с размахом отметила свой 36 день рождения, выложила в Сеть все самые удачные кадры, а теперь снова вспомнила о том, как хорошо она провела отпуск в Таиланде. Именно из-за нового снимка, на котором ведущая «Дома-2» забыла обработать в фотошопе одну подмышку, ее и высмеяли в Сети.
Ксения Бородина опозорилась в Сети, забыв обработать в фотошопе одну подмышку

Ксения Бородина в очередной раз опозорилась перед поклонниками, ведь под правой рукой, которая была ближе к камере, звезда аккуратно убрала жировые складки, а вот про левую почему-то забыла, показав, как выглядят её подмышки на самом деле.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 17:05

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты назвали лучшие заднеприводные
Экспедиция сооснователя Microsoft нашла
Роман Гриценко вернулся на проект не
«Бесконечно печально»: Вера Брежнева
Илья Яббаров и Алёна Рапунцель выбыли
Ученые: Компьютеры будущего могут быть
Легендарный Datsun 280ZX Turbo 1983
Эндокринолог Арсен Хабилов: Юлию
«Дом-2»: Роман Жуков пообещал Анне
ЕС в очередной раз заявил о непризнание
Ксения Бородина опозорилась в Сети,
В Москве на остановке нашли труп
Стоимость «заряженного» Leon Cupra R ST
Ксения Собчак демонстрирует в Сети, что
В Москве 17-летний подросток найден
На борту самолета из Санкт-Петербурга в
Лена Ленина готова взять на воспитание
Гибрид Porsche и «Запорожца» из
Евгения Феофилактова не удивлена
Марина Африкантова в разгар свадебного
Nubia Red Devil 3 стал первым
Быть похожей на Барби: Юлия Началова не
В США школьница принудила к сексу в
Алексея Чайчица едва не продали на
Врачи назвали определяющиеся по рукам
Ольга Орлова в знак дружбы подержалась
Тела погибших участников группы Дятлова
Ольга Бузова скорбит по ушедшей Юлии
Xiaomi в Geekbench протестировала
Юлия Началова могла сняться в фильме
Просмотреть все новости