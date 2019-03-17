Ксения Бородина опозорилась в Сети, забыв обработать в фотошопе одну подмышку
Ксения Бородина опозорилась в Сети, забыв обработать в фотошопе одну подмышку на снимке из Таиланда. Ведущая «Дома-2» даже после возвращения домой продолжает показывать в Сети фотографии с недавнего отдыха.
Ксения Бородина с размахом отметила свой 36 день рождения, выложила в Сеть все самые удачные кадры, а теперь снова вспомнила о том, как хорошо она провела отпуск в Таиланде. Именно из-за нового снимка, на котором ведущая «Дома-2» забыла обработать в фотошопе одну подмышку, ее и высмеяли в Сети.
Ксения Бородина в очередной раз опозорилась перед поклонниками, ведь под правой рукой, которая была ближе к камере, звезда аккуратно убрала жировые складки, а вот про левую почему-то забыла, показав, как выглядят её подмышки на самом деле.
Ксения Бородина с размахом отметила свой 36 день рождения, выложила в Сеть все самые удачные кадры, а теперь снова вспомнила о том, как хорошо она провела отпуск в Таиланде. Именно из-за нового снимка, на котором ведущая «Дома-2» забыла обработать в фотошопе одну подмышку, ее и высмеяли в Сети.
Ксения Бородина в очередной раз опозорилась перед поклонниками, ведь под правой рукой, которая была ближе к камере, звезда аккуратно убрала жировые складки, а вот про левую почему-то забыла, показав, как выглядят её подмышки на самом деле.
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 17:05