В Москве на остановке нашли труп человека
В Москве на остановке общественного транспорта обнаружили тело умершего человека. Инцидент произошел на востоке столицы, сообщили правоохранители, ссылаясь на сведения очевидцев.
Инцидент произошел сегодня днем на улице Николая Старостина. Очевидцы позвонили в полицию и сообщили, что на остановке лежит бездыханное тело человека. Правоохранители выехали на место происшествия, тело направили на дальнейшую экспертизу.
Пол погибшего и его возраст пока не сообщается. Подробности инцидента станут известны позже.
Инцидент произошел сегодня днем на улице Николая Старостина. Очевидцы позвонили в полицию и сообщили, что на остановке лежит бездыханное тело человека. Правоохранители выехали на место происшествия, тело направили на дальнейшую экспертизу.
Пол погибшего и его возраст пока не сообщается. Подробности инцидента станут известны позже.
Происшествия
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 17:01