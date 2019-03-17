В Москве на остановке нашли труп человека





Инцидент произошел сегодня днем на улице Николая Старостина. Очевидцы позвонили в полицию и сообщили, что на остановке лежит бездыханное тело человека. Правоохранители выехали на место происшествия, тело направили на дальнейшую экспертизу.Пол погибшего и его возраст пока не сообщается. Подробности инцидента станут известны позже.