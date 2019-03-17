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В Москве на остановке нашли труп человека

В Москве на остановке общественного транспорта обнаружили тело умершего человека. Инцидент произошел на востоке столицы, сообщили правоохранители, ссылаясь на сведения очевидцев.
В Москве на остановке нашли труп человека

Инцидент произошел сегодня днем на улице Николая Старостина. Очевидцы позвонили в полицию и сообщили, что на остановке лежит бездыханное тело человека. Правоохранители выехали на место происшествия, тело направили на дальнейшую экспертизу.

Пол погибшего и его возраст пока не сообщается. Подробности инцидента станут известны позже.



 
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Происшествия
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 17:01

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