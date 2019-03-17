Эндокринолог Арсен Хабилов: Юлию Началову могло спасти только чудо





Певица умерла 16 марта в московской клинике. Известно, что ее длительное время мучили боли в ногах. По мнению медика, отрицательное влияние на здоровье Началовой оказали регулярные нагрузки. Эндокринолог уверен в больших умениях и усилиях врачей, пытавшихся спасти певицу, но когда у человека происходит заражение крови и некроз тканей, то гарантий на его выздоровление почти нет и спасти его может только чудо.Певица страдала подагрой, которую еще именуют болезнью богатых - это изменение обмена веществ, когда мочевая кислота собирается в суставах, из-за чего у человека начинаются сильные боли. Именно подагра сделала руки Началовой некрасивыми, поэтому перед публикой она выходила в перчатках. Помимо того, у нее имелся сахарный диабет - состояние плохой работы поджелудочной железы, производящей инсулин, что приводит к нарушению глюкозного обмена. В большей части случаев из-за влияния диабета страдают ноги, глаза и почки.Ранее Николай Басков призвал других звезд оказать помощь родственникам Началовой в организационных, моральных и материальных вопросах. Артист считает, что им сейчас очень тяжело, поэтому любая поддержка будет очень актуальной и важной.