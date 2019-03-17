АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Быть похожей на Барби: Юлия Началова не жалела себя в погоне за красотой
EUR 74.07 USD 65.42
Курс валют на 16.03.2019

Эндокринолог Арсен Хабилов: Юлию Началову могло спасти только чудо

Врач Арсен Хабилов рассказал о заболевании Юлии Началовой. Эндокринолог считает, что должен был иметься очаг болезни, который довел бы певицу до подобного состояния.
Эндокринолог Арсен Хабилов: Юлию Началову могло спасти только чудо

Певица умерла 16 марта в московской клинике. Известно, что ее длительное время мучили боли в ногах. По мнению медика, отрицательное влияние на здоровье Началовой оказали регулярные нагрузки. Эндокринолог уверен в больших умениях и усилиях врачей, пытавшихся спасти певицу, но когда у человека происходит заражение крови и некроз тканей, то гарантий на его выздоровление почти нет и спасти его может только чудо.

Певица страдала подагрой, которую еще именуют болезнью богатых - это изменение обмена веществ, когда мочевая кислота собирается в суставах, из-за чего у человека начинаются сильные боли. Именно подагра сделала руки Началовой некрасивыми, поэтому перед публикой она выходила в перчатках. Помимо того, у нее имелся сахарный диабет - состояние плохой работы поджелудочной железы, производящей инсулин, что приводит к нарушению глюкозного обмена. В большей части случаев из-за влияния диабета страдают ноги, глаза и почки.

Ранее Николай Басков призвал других звезд оказать помощь родственникам Началовой в организационных, моральных и материальных вопросах. Артист считает, что им сейчас очень тяжело, поэтому любая поддержка будет очень актуальной и важной.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:17

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты назвали лучшие заднеприводные
Экспедиция сооснователя Microsoft нашла
Роман Гриценко вернулся на проект не
«Бесконечно печально»: Вера Брежнева
Илья Яббаров и Алёна Рапунцель выбыли
Ученые: Компьютеры будущего могут быть
Легендарный Datsun 280ZX Turbo 1983
Эндокринолог Арсен Хабилов: Юлию
«Дом-2»: Роман Жуков пообещал Анне
ЕС в очередной раз заявил о непризнание
Ксения Бородина опозорилась в Сети,
В Москве на остановке нашли труп
Стоимость «заряженного» Leon Cupra R ST
Ксения Собчак демонстрирует в Сети, что
В Москве 17-летний подросток найден
На борту самолета из Санкт-Петербурга в
Лена Ленина готова взять на воспитание
Гибрид Porsche и «Запорожца» из
Евгения Феофилактова не удивлена
Марина Африкантова в разгар свадебного
Nubia Red Devil 3 стал первым
Быть похожей на Барби: Юлия Началова не
В США школьница принудила к сексу в
Алексея Чайчица едва не продали на
Врачи назвали определяющиеся по рукам
Ольга Орлова в знак дружбы подержалась
Тела погибших участников группы Дятлова
Ольга Бузова скорбит по ушедшей Юлии
Xiaomi в Geekbench протестировала
Юлия Началова могла сняться в фильме
Просмотреть все новости