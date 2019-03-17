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Ксения Собчак демонстрирует в Сети, что не соблюдает Великий пост

Известная ведущая и журналист Ксения Собчак демонстрирует в Сети, что не соблюдает Великий пост. Поклонники раскритиковали такое поведение знаменитости, отметив, что выставлять на всеобщее обозрение своё нежелание поститься нельзя.
Ксения Собчак демонстрирует в Сети, что не соблюдает Великий пост

Учитывая тот факт, что с 11 марта по 27 апреля в 2019 году православные христиане соблюдают Великий пост, во время которого действуют некоторые ограничения в пище, новый пост Ксении Собчак показался большинству фанатов возмутительным. Ведущая опубликовала в своём микроблоге в Instagram снимок, на котором запечатлена рядом с человеком по имени Михаил Эрнестович, который, с её слов, печёт лучшие блины на завтрак.
Ксения Собчак демонстрирует в Сети, что не соблюдает Великий пост

Ксения Собчак таким образом продемонстрировала в Сети, что не соблюдает Великий пост. Отвечать на замечания подписчиков на этот счёт знаменитость также не стала.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 16:54

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