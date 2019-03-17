Ксения Собчак демонстрирует в Сети, что не соблюдает Великий пост





Учитывая тот факт, что с 11 марта по 27 апреля в 2019 году православные христиане соблюдают Великий пост, во время которого действуют некоторые ограничения в пище, новый пост Ксении Собчак показался большинству фанатов возмутительным. Ведущая опубликовала в своём микроблоге в Instagram снимок, на котором запечатлена рядом с человеком по имени Михаил Эрнестович, который, с её слов, печёт лучшие блины на завтрак.Ксения Собчак таким образом продемонстрировала в Сети, что не соблюдает Великий пост. Отвечать на замечания подписчиков на этот счёт знаменитость также не стала.