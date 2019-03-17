На борту самолета из Санкт-Петербурга в Москву скончался пассажир





Инцидент произошел сегодня днем. Самолет едва поднялся в воздух, когда один из пассажиров почувствовал недомогание. Командир принял решение вернуться в Пулково, стюардессы сразу же начали оказывать пострадавшему необходимую помощь.Когда самолет сел на землю, пациента уже ждали медики скорой помощи, его сразу же перенесли в машину и начали оказывать реанимационные мероприятия. Несмотря на все усилия, спасти жизнь 44-летнего мужчины не удалось. По предварительной информации, он скончался от сердечной недостаточности.