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Легендарный Datsun 280ZX Turbo 1983 года оценили в $14950

Легендарный японский спортивный автомобиль Datsun 280ZX Turbo 1983 года выпуска выставлен на продажу на площадке eBay. Его оценили в 14950 долларов.
Легендарный Datsun 280ZX Turbo 1983 года оценили в $14950

Этот экземпляр Datsun 280ZX Turbo сошел с конвейера в 1983 году и с тех пор проехал всего 104 тысяч миль, именно такой пробег показывает его одометр. Легендарный японский спорткар сохранил свой красный оригинальный цвет, а также черные пластмассовые полосы вдоль нижней части корпуса. Под ними расположено небольшое затемнение, на котором написано TURBO.

Весь салон автомобиля тоже оригинальный и ничуть не изменился с 1983 года, только слегка затерся. Единственное исключение – заднее дополнительное сидение, его установил сам владелец.

Этот Datsun 280ZX Turbo сохранил и заводскую 5-ступенчатую механическую коробку передач, а вот двигатель пережил небольшую модернизацию. Он обзавелся дополнительным турбонаддувом, позволившим увеличить мощность легендарного спорткара с 145 до 180 «лошадей».
Легендарный Datsun 280ZX Turbo 1983 года оценили в $14950

На продажу автомобиль выставил житель из штата Айова, США. Он разместил на площадке eBay соответствующее предложение. За этот Datsun 280ZX Turbo 1983 года выпуска он хочет выручить 14 тысяч 950 долларов. Эксперты отмечают, это достаточно низкая цена для столь хорошо сохранившегося экземпляра. С фотографиями этого автомобиля можно ознакомится по ссылке.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:25

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