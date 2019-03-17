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Алексея Чайчица едва не продали на аукционе как товар для потехи

Экс-участника «Дома-2» Алексея Чайчица в Китае едва не продали на аукционе как товар для потехи. Молодой человек рассказал возмутительную историю с махинациями начальства в Instagram, отметив, что ни за какие деньги не станет себя продавать.
Алексея Чайчица едва не продали на аукционе как товар для потехи

Алексей Чайчиц уже давно хвастался подписчикам в Instagram тем, что получил хорошую работу в Китае, где ему предложили стать моделью. Там экс-участник телестройки «Дом-2» провёл некоторое время в полном согласии с руководством, но на днях оказалось, что его едва не продали на аукционе как товар для потехи.
Алексея Чайчица едва не продали на аукционе как товар для потехи

Со слов самого Чайчица, он и другие ребята думали, что это обычная работа, а отбирать их будут для какого-либо показа или рекламной фотосессии, но, несмотря на минимальные знания китайского языка, уже стоя на сцене он понял, что их в прямом смысле слова продают. За такую работу Чайчицу обещали заплатить 12 тысяч рублей, в обмен на что он должен был провести вечер с победителем аукциона, выпить вместе вина и сделать несколько фотографий.

Расстроенный таким обманом Алексей Чайчиц тут же закатил скандал и ушёл со сцены. В микроблоге Instagram он написал, что никогда не позволит продавать себя как какую-то игрушку или животное.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 16:06

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