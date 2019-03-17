Ольга Орлова в знак дружбы подержалась за грудь Анны Семенович





Ольга Орлова зачастую предпочитает публиковать в социальных сетях сдержанные и скромные посты, избегая каких-либо провокационных фраз, выражений и фотографий, но на днях всё же решила продемонстрировать поклонникам близкую дружбу с экс-коллегой по группе «Блестящие». На совместном снимке Орлова подержалась за пышную грудь Анны Семенович, а выглядело это так, со слов фолловеров, будто она её очень нежно обняла.Ожидая массу критики за такое фото в свой адрес, Ольга Орлова предусмотрительно указала в подписи к снимку, что слабонервным личностям его лучше не рассматривать и не комментировать, но пользователи Instagram оценили юмор нынешней ведущей «Дома-2».