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Ольга Орлова в знак дружбы подержалась за грудь Анны Семенович

Ведущая и певица Ольга Орлова в знак дружбы подержалась за грудь Анны Семенович. Новый провокационный снимок звезда показала поклонником в своём микроблоге в Instagram.
Ольга Орлова в знак дружбы подержалась за грудь Анны Семенович

Ольга Орлова зачастую предпочитает публиковать в социальных сетях сдержанные и скромные посты, избегая каких-либо провокационных фраз, выражений и фотографий, но на днях всё же решила продемонстрировать поклонникам близкую дружбу с экс-коллегой по группе «Блестящие». На совместном снимке Орлова подержалась за пышную грудь Анны Семенович, а выглядело это так, со слов фолловеров, будто она её очень нежно обняла.
Ольга Орлова в знак дружбы подержалась за грудь Анны Семенович

Ожидая массу критики за такое фото в свой адрес, Ольга Орлова предусмотрительно указала в подписи к снимку, что слабонервным личностям его лучше не рассматривать и не комментировать, но пользователи Instagram оценили юмор нынешней ведущей «Дома-2».



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 15:56

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