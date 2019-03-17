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Врачи назвали определяющиеся по рукам болезни

Человеческие руки способны рассказать больше о здоровье, нежели медицинская карта. Врачи обозначили несколько признаков, по которым определяется недуг пациента.
Врачи назвали определяющиеся по рукам болезни

Например, твердость наростов на пальцах свидетельствует о появлении остеопороза. В таком случае человеку стоит обратить внимание на состояние коленных и бедренных суставов. Отекшие ладони говорят об опухоли гипофиза. Это, как правило, встречается у людей старше 45 лет, но к смерти не приводит.

Обязательно нужно обратить внимание на постоянно потеющие ладони - это первый признак гипертриоза, в связи с чем столкнувшемуся с данной проблемой пациенту следует проверить щитовидную железу. О наличии и постепенном развитии сердечных недугов могут рассказать посиневшие кончики пальцев, становящиеся такими из-за малого количества кислорода в крови.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:00

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