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Xiaomi в Geekbench протестировала смартфон версии Redmi 7

Бренд Xiaomi в рамках Geekbench провёл тестирование нового смартфона версии Redmi 7. Презентация китайского устройства состоится в понедельник.
Xiaomi в Geekbench протестировала смартфон версии Redmi 7

Гаджет Redmi 7 наделят более дешёвым процессором Snapdragon 625. При этом многие поклонники бренда думали, что устройство получит чипсет Snapdragon 632. Оперативная память нового смартфона будет составлять 4 ГБ. По всей видимости, в данном случае речь идёт о самой дорогой версии.

Согласно ожиданиям, должна появиться также модификация с оперативной памятью на 3 ГБ. Ещё возможно появление самой бюджетной вариации с «оперативкой» на 2 ГБ.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:45

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