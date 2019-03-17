Xiaomi в Geekbench протестировала смартфон версии Redmi 7





Гаджет Redmi 7 наделят более дешёвым процессором Snapdragon 625. При этом многие поклонники бренда думали, что устройство получит чипсет Snapdragon 632. Оперативная память нового смартфона будет составлять 4 ГБ. По всей видимости, в данном случае речь идёт о самой дорогой версии.Согласно ожиданиям, должна появиться также модификация с оперативной памятью на 3 ГБ. Ещё возможно появление самой бюджетной вариации с «оперативкой» на 2 ГБ.