Юлия Началова могла сняться в фильме Светланы Дружининой «Тайны дворцовых переворотов» вместо Алсу

Светлана Дружинина не осталась в стороне и прокомментировала известия о смерти Юлии Началовой. Режиссер отмечает, она просто не может поверить в случившееся. Оказывается, певица должна была сниматься в фильме Дружининой «Тайны дворцовых переворотов». Она даже прошла кастинг на роль и справилась с ней отлично, но место было принято отдать другой исполнительнице – Алсу. Режиссер отмечает, это решение связано с характером роли, которая требовала сыграть человека закрытого и таинственного, а Началова была другой.Дружинина таким образом описала характер артистки: «Юля очень открытая, распахнутая щедрая русская душа». Режиссер успела привыкнуть к певице и поэтому заверила, что обязательно найдет для неё подходящую роль, способную продемонстрировать весь её потенциал. Дружинина и Началова расстались после дружеских объятий. Свое сообщение в Instagram она закончила такими словами: «Светлая память... Помолимся о ее светлой душе».Подписчики присоединились к словам Светланы Дружининой. Они высказали сожаления, что режиссер так и не успела поработать с Юлией Началовой. Почти все из них пожелали родным и близким погибшей певицы здоровья и стойкости духа.