ZTE готовит к выходу эффектный боковой слайдер ZTE Axon S





В данном случае будет предложен раздвижной механизм, который открывает доступ к фронтальной двойной камере. За счёт конструкции бокового слайдера рамки вокруг дисплея получились минимальными. На выдвижной панели также размещается тройная основная камера. Согласно предположениям, она предложит поддержку пятикратного оптического зума. В правой нижней части устройства будет иметь место USB Type-C, а также дисплейный биометрический датчик.Также имеется информация о поддержке 5G. Это означает, что модель получит чипсет SoC Snapdragon 855, а также модем Snapdragon X50.