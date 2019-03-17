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ZTE готовит к выходу эффектный боковой слайдер ZTE Axon S

ZTE пытается вернуться на рынок современных смартфонов. В этот раз компания готовит к выходу эффектный боковой слайдер ZTE Axon S.
ZTE готовит к выходу эффектный боковой слайдер ZTE Axon S

В данном случае будет предложен раздвижной механизм, который открывает доступ к фронтальной двойной камере. За счёт конструкции бокового слайдера рамки вокруг дисплея получились минимальными. На выдвижной панели также размещается тройная основная камера. Согласно предположениям, она предложит поддержку пятикратного оптического зума. В правой нижней части устройства будет иметь место USB Type-C, а также дисплейный биометрический датчик.

Также имеется информация о поддержке 5G. Это означает, что модель получит чипсет SoC Snapdragon 855, а также модем Snapdragon X50.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:23

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