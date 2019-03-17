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Врач Юлии Началовой Василий Шуров назвал главной причиной ее смерти сепсис и отказ органов

Причиной смерти Юлии Началовой могла стать загноившаяся рана на ноге, что спровоцировало сепсис и отказ органов тела. Такое предположение сделал лечащий врач певицы Василий Шуров.
Врач Юлии Началовой Василий Шуров назвал главной причиной ее смерти сепсис и отказ органов

По словам медика, знаменитость долгое время терпела боль и не пыталась избавиться от нее при помощи специалистов. Ни одна из ее хронических болезней не привела бы с такому быстрому летальному исходу. Но всего за 2-3 суток смерть могла наступить из-за незначительного гнойника на ноге.

Шуров вспомнил, что 1,5 года назад Началова обследовалась в больнице и из новых заболеваний у нее диагностировали только небольшие проблему с суставами. Ничем серьезным и способным вызвать кардинальное ухудшение здоровья певица не страдала, поэтому ее неожиданная смерть удивила медика.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 15:15

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