Игорь Верник жалеет, что заставил первую жену сделать несколько абортов





Игорь Верник имеет одного сына – Георгия, родившегося во втором браке актера, но было время, когда артист мог стать многодетным отцом. Этого не случилось по воле самого мужчины и произошло все во время его первого брака. В 22 года он женился на Маргарите, выпускнице факультета иностранных языков. В браке они прожили 6 лет, но детей у них так и не появилось.Верник признается, что виноват в этом исключительно он. Маргарита хотела детей и настаивала на этом решении, но сам актер думал иначе. Поэтому он заставил её сделать аборт, причем это ситуация повторилась еще несколько раз. Артист отмечает, тогда у него не было ничего, а со своей супругой он жил в съемной комнате. Поэтому он решил, что сначала встанет на ноги, а только потом заведет детей.Актер рассказывает, сейчас он жалеет о том, что настоял на абортах. Он отмечает, эти мысли постоянно приходят в его голову. Игорь Верник рассказал, несмотря на подобные сожаления, не считает свою первую супругу виноватой. Артист твердо уверен – вся ответственность лежит исключительно на нем.