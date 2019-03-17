Ирина Пинчук и Роман Гриценко признались, что начали общаться после очередного «загула» Валерия Блюменкранца

«Пинчук все равно с кем быть, главное побыстрее замуж выскочить. А слилась она с Блюма только потому, что поняла, что он не скоро возьмет ее в жены..», - отметила поклонница «Дома-2».





По словам Романа Гриценко, с Ириной они возобновили общение не так давно.На днях в социальных сетях появилась информация о том, что Роман вернулся в Периметр скандально-известной телестройки. В этот раз Гриценко не намерен пытаться завоевать расположение Ольги Бузовой, ведь чувств к телеведущей проекта, по его словам, у него больше нет.Впрочем, Роман настроен весьма серьезно и хочет построить отношения с экс-возлюбленной Валерия – Ириной. Во время Лобного места Гриценко и Пинчук поспешили признаться коллективу и руководству реалити-шоу «Дом-2», что начали общаться после очередного «загула» Блюменкранца.В свою очередь длинноволосая красавица отметила, что раньше никогда даже не могла предположить, что их дороги с Романом снова пересекутся. По словам Ирины, она до последнего надеялась, что Валерий изменится, однако когда этого не произошло, она решила не упускать возможности возобновить общение с парнем, который раньше ей очень нравился.К слову, многие телезрители «Дома-2» раскритиковали поведение Пинчук. По их мнению, Ирина лукавила, когда говорила Валерию о том, что любит его, если так быстро смогла переключиться на другого парня.