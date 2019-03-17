АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Быть похожей на Барби: Юлия Началова не жалела себя в погоне за красотой
EUR 74.07 USD 65.42
Курс валют на 16.03.2019

Учёные рассказали об основных симптомах подагры

Американские учёные рассказали об основных симптомах подагры. Исследователи считают, что причиной заболевания может являться генетическая предрасположенность, неправильное питание, гормональные сбои и неактивный образ жизни.
Учёные рассказали об основных симптомах подагры

Первым симптомом подагры эксперты называют появление сильных болей в районе суставов. Они длятся по несколько часов, возникая чаще ночью. Когда боли прекращаются, наблюдается продолжительное ощущение дискомфорта, воспалительные процессы в районе поражённого сустава, а также ограничивается диапазон движений. Вследствие развития подагры больному становится сложнее ходить, а также приседать. Также очень тяжело осуществлять различные физические упражнения.

Специалисты назвали продукты, потребление которых лучше свести к минимуму в случае подозрения развития болезни. Речь идёт о горохе, печени, бобовых, сахаре, алкоголесодержащих напитках, красном мясе, крабах, моллюсках и фруктозе. Рацион питания должен включать много молочных нежирных продуктов, жидкости. Нужно стараться не набирать избыточный вес.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:10

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Nubia Red Devil 3 стал первым
Быть похожей на Барби: Юлия Началова не
В США школьница принудила к сексу в
Алексея Чайчица едва не продали на
Врачи назвали определяющиеся по рукам
Ольга Орлова в знак дружбы подержалась
Тела погибших участников группы Дятлова
Ольга Бузова скорбит по ушедшей Юлии
Xiaomi в Geekbench протестировала
Юлия Началова могла сняться в фильме
Ученые: Падение астероидов в прошлом
Филипп Киркоров сравнил скончавшуюся
ZTE готовит к выходу эффектный боковой
Врач Юлии Началовой Василий Шуров
Учёные рассказали об основных симптомах
Старший сын Олега Табакова Антон
Ирина Пинчук и Роман Гриценко
Юлию Началову похоронят 19 марта на
«Она родилась звездой»: Стилист Юлии
«Россия-1» показала последнюю
NASA применяет космический лазер для
Кристина Орбакайте устроила фотосессию
Ученые рассказали, как меняется
Звезда «Дома-2» Маргарита Марсо
Лев Лещенко: Юлия Началова не исчерпала
Алексей Пушков прокомментировал
Эксперты назвали ТОП-5 китайских
При создании Bugatti Veyron
Эксперты обнаружили уязвимость в WinRAR
Сергея Лазарева назвали одним из
Просмотреть все новости