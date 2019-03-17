Учёные рассказали об основных симптомах подагры





Первым симптомом подагры эксперты называют появление сильных болей в районе суставов. Они длятся по несколько часов, возникая чаще ночью. Когда боли прекращаются, наблюдается продолжительное ощущение дискомфорта, воспалительные процессы в районе поражённого сустава, а также ограничивается диапазон движений. Вследствие развития подагры больному становится сложнее ходить, а также приседать. Также очень тяжело осуществлять различные физические упражнения.Специалисты назвали продукты, потребление которых лучше свести к минимуму в случае подозрения развития болезни. Речь идёт о горохе, печени, бобовых, сахаре, алкоголесодержащих напитках, красном мясе, крабах, моллюсках и фруктозе. Рацион питания должен включать много молочных нежирных продуктов, жидкости. Нужно стараться не набирать избыточный вес.